Korcan Celikay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Korcan Celikay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Korcan Celikay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Korcan Celikay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Korcan Celikay 31 Aralık 1987 tarihinde Karabük şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Korcan Çelikay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Korcan Celikay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cemal Tasli yapmaktadır. Korcan Celikay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isparta 32 Spor futbol takımında oynamaktadır. Isparta 32 Spor takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Korcan Celikay'nin Isparta 32 Spor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Korcan Celikay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/korcancelikay/

Korcan Celikay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Korcan Celikay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Korcan Celikay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Korcan Celikay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2008 yılında Tepecik Belediye

30 Haziran 2008 yılında Beşiktaş U21

1 Temmuz 2009 yılında Beşiktaş

27 Ağu 2010 yılında Diyarbakırspor

3 Ocak 2011 yılında Beşiktaş

19 Ocak 2011 yılında Sivasspor

30 Haziran 2012 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2012 yılında Sivasspor

19 Ocak 2017 yılında Ankaragücü

27 Temmuz 2021 yılında Kocaelispor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında Isparta 32 Spor

Korcan Celikay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Korcan Celikay şuan Isparta 32 Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Korcan Celikay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güngören Belediyespor, Istanbulspor, Besiktas JK

Türkiye A2 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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