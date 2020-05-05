Korona ikinci kez bulaşır mı? Araştırmacılar son noktayı koydu

Güney Kore'de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacılar, koronavirüsün yeniden bulaşıp bulaşmayacağı konusuna son noktayı koydu. Güney Kore'de yapılan araştırmaya göre bilim insanları, koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen bazı kişilere Kovid-19'un yeniden bulaştığı yönündeki açıklamaların test hatasından kaynaklandığını açıkladı.

İKİNCİ TESTLER, VİRÜSÜN CANLI YA DA ÖLÜ OLUP OLMADIĞINI AYIR EDEMİYOR

Güney Kore'de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacılar ülkede ikinci kez koronavirüse yakalandığı sanılan 277 kişiye aslında virüsün yeniden bulaşmadığını kaydetti. Sky News'in haberine göre bilim insanları bu kişilerin testlerinin yanlışlıkla pozitif çıktığını söyledi. Tamamen iyileşen bu kişilerde yapılan test sonucunun yeniden pozitif çıkmalarının sebebinin, vücuttaki ölmüş virüslerin parçacıklarından kaynaklanmış olmasının üzerinde duruluyor. Araştırmacılara göre ikinci testler, virüsün canlı ya da ölü olup olmadığını ayırt edemiyor ve bu yüzden yanlış sonuçlara yol açmış olabilir.

GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 KAYNAKLI ÖLÜM ORANI ORTALAMALARIN ALTINDA

Güney Kore'de vaka sayısı 10 bin 800'ü aşarken 252 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'de Kovid-19 kaynaklı ölüm oranı Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı ortalamaların oldukça altında seyrediyor.