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Koronavirüs kabusu! Haberler peş peşe geliyor: Yılmaz Özdil de koronavirüse yakalandı

Yazar Talat Atilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazeteci Yılmaz Özdil'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs kabusu! Haberler peş peşe geliyor: Yılmaz Özdil de koronavirüse yakalandı

Talat Atilla yaptığı açıklamada Yılmaz Özdil'in koronavirüse yakalandığını duyurdu. Atila, Yılmaz Özdil'in 5 Ocak Çarşamba günü Sözcü Gazetesi'nde yayımlanması planlanan köşe yazısını bu sebeple kaleme alamayacağını aktardı. 

Talat Atilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"COVİD ÜNLÜ GAZETECİYİ DE VURDU!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in testi pozitif çıktı ve covid oldu.

Özdil, yarın ki yazısını yazamayacak. Geçmiş olsun."

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YILMAZ ÖZDİL KİMDİR?

Yılmaz Özdil 1965 yılında İzmir'de doğmuştur. Babası Veli Özdil, annesi Nadide Özdil'dir. Sözcü Gaztesi'nde köşe yazarı olan Özdil'in üniversite 3. sınıftayken tanıştığı Hülya Özdil ile 1989 yılından beri evlidir. Pelin isminde bir kız çocukları vardır.

Yılmaz Özdil hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Yılmaz Özdil kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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