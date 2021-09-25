Koronavirüs salgınıyla pençeleşen Diyarbakır'dan güzel haber! Vaka sayıları düştü, yoğun bakımdaki hasta sayısı azalmaya başladı

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının arttığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da sevindiren bir gelişme yaşandı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan gerilemenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil dışında ara verilen poliklinik hizmetleri yeniden hizmete açılırken Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena, hastanelerinde Kovid-19 nedeniyle son 3 aydır hastalara yoğun şekilde hizmet verdiklerini söyledi.

KURALLLARA UYMA ÇAĞRISI YAPTI

Son günlerde ağır şikayetlerle gelen Kovid-19 hasta sayısında ciddi gerileme gördüklerini aktaran Asena, aşılama oranının artması ve tedbirlere uyulmasıyla hastanelerde Kovid-19'un etkisini en aza indireceklerini belirterek, kurallara riayet edilmediğinde poliklinik hizmetlerinde ciddi aksaklıklar olacağı uyarısında bulundu.

"GENÇ HASTALARIMIZI KAYBETMEMEYE BAŞLADIK"

Yaklaşık 2 yıldır sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede ciddi emek verdiğini vurgulayan Asena, "Yaklaşık bir ay öncesine göre hasta sayısında yarı yarıya düşüş oldu. Genç hastalarımızı kaybetmemeye başladık. Yoğun bakımlardaki hasta sayımız azalmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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24 Eylül 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?