Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) Maaşı Ne Kadar? 2021 Depo Görevlisi Maaşları, ve İş İlanlarıAlaşım ne demek, TDK'ya göre Alaşım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Milano'da hadise rüzgarı! İtalyan markanın ilk Türk temsilcisi seçildiNeşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet ErtaşChelsea - Manchester City maçı canlı izle | S Sport canlı izle linkiDilek Albayrak kimdir? Didem Arslan Yılmaz programındaki Dilek kimdir? Nereli, kaç yaşında?ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihiKoronavirüs salgınıyla pençeleşen Diyarbakır'dan güzel haber! Vaka sayıları düştü, yoğun bakımdaki hasta sayısı azalmaya başladıAtmık ne demek, TDK'ya göre Atmık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ümraniyespor - Manisa FK maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Koronavirüs salgınıyla pençeleşen Diyarbakır'dan güzel haber! Vaka sayıları düştü, yoğun bakımdaki hasta sayısı azalmaya başladı

Koronavirüs salgınıyla pençeleşen Diyarbakır'dan güzel haber! Vaka sayıları düştü, yoğun bakımdaki hasta sayısı azalmaya başladı

Diyarbakır'da koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ara verilen poliklinik hizmetleri yeniden başladı. Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena, hasta sayısında yarı yarıya düşüş olduğunu, yoğun bakımlardaki hasta sayısının azalmaya başladığını kaydetti.

Koronavirüs salgınıyla pençeleşen Diyarbakır'dan güzel haber! Vaka sayıları düştü, yoğun bakımdaki hasta sayısı azalmaya başladı

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının arttığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da sevindiren bir gelişme yaşandı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan gerilemenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil dışında ara verilen poliklinik hizmetleri yeniden hizmete açılırken Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena,  hastanelerinde Kovid-19 nedeniyle son 3 aydır hastalara yoğun şekilde hizmet verdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla pençeleşen Diyarbakır'dan güzel haber! Vaka sayıları düştü, yoğun bakımdaki hasta sayısı azalmaya başladı

KURALLLARA UYMA ÇAĞRISI YAPTI

Son günlerde ağır şikayetlerle gelen Kovid-19 hasta sayısında ciddi gerileme gördüklerini aktaran Asena, aşılama oranının artması ve tedbirlere uyulmasıyla hastanelerde Kovid-19'un etkisini en aza indireceklerini belirterek, kurallara riayet edilmediğinde poliklinik hizmetlerinde ciddi aksaklıklar olacağı uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınıyla pençeleşen Diyarbakır'dan güzel haber! Vaka sayıları düştü, yoğun bakımdaki hasta sayısı azalmaya başladı

"GENÇ HASTALARIMIZI KAYBETMEMEYE BAŞLADIK"

Yaklaşık 2 yıldır sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede ciddi emek verdiğini vurgulayan Asena, "Yaklaşık bir ay öncesine göre hasta sayısında yarı yarıya düşüş oldu. Genç hastalarımızı kaybetmemeye başladık. Yoğun bakımlardaki hasta sayımız azalmaya başladı." ifadelerini kullandı. 

Koronavirüs salgınıyla pençeleşen Diyarbakır'dan güzel haber! Vaka sayıları düştü, yoğun bakımdaki hasta sayısı azalmaya başladı

{TITLE_STRIP}Son dakika| Bakan Koca, 11-17 Eylül haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 10 ilde vakalar patladı

{TITLE_STRIP}24 Eylül 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT