Son dakika! Bakan Çavuşoğlu nakavt etmeye doymuyor! Bu defa 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Joe Biden'a tokat niteliğinde cevap verdi."Babam CHP ile asla birlikte olmazdı" diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! "Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından..."Koronavirüs yerini hepatite bıraktı! Yeni bir küresel salgın mı geliyor? Tehlikeli virüs ilk canı aldı!Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor - Manisa FK maçı izle | Kocaelispor - Manisa FK maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkiCem Belevi aşkı İrem Derici’yi yaktı kavurdu! “Ateş oldum yandım sana!”Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı canlı izle | Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linkiBoluspor - Ümraniyespor maçı canlı izle | Boluspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiAraç sahiplerine kötü haber! Yargıtay’dan trafik sigortası kararıMurat Övüç'ten kıvrak dans şov! Göğüs dekoltesi dikkat çekti!EKPSS sınav yorumları Twitter 24 Nisan 2022 | EKPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Koronavirüs yerini hepatite bıraktı! Yeni bir küresel salgın mı geliyor? Tehlikeli virüs ilk canı aldı!

Koronavirüs yerini hepatite bıraktı! Yeni bir küresel salgın mı geliyor? Tehlikeli virüs ilk canı aldı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody ise "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur" diye konuştu.

Koronavirüs yerini hepatite bıraktı! Yeni bir küresel salgın mı geliyor? Tehlikeli virüs ilk canı aldı!

Gizemli hepatit virüsü yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 11 ülkede görülen en az 169 hepatit vakasından bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.  DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody, ABD'de yayın yapan sağlık haber sitesi Stat'a verdiği açıklamada, hepatit vakalarının yüksek olmamasına rağmen kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Koronavirüs yerini hepatite bıraktı! Yeni bir küresel salgın mı geliyor? Tehlikeli virüs ilk canı aldı!

“ÜLKELERİN İNCELENMESİ GEREKİYOR”

Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediğini belirterek, "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur" diye konuştu. DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.

Koronavirüs yerini hepatite bıraktı! Yeni bir küresel salgın mı geliyor? Tehlikeli virüs ilk canı aldı!

YENİ BİR KÜRESEL SALGIN MI GELİYOR?

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği açıklandı. Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği belirtilmişti.

Koronavirüs yerini hepatite bıraktı! Yeni bir küresel salgın mı geliyor? Tehlikeli virüs ilk canı aldı!

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

{TITLE_STRIP}Dünyada gizemli virüs paniği! Hepatit virüsü git gide yayılıyor! Risk grubu doğrudan çocuklar!

{TITLE_STRIP}Hepatit B Nedir, Belirtileri Nelerdir? Hepatit B nasıl bulaşır?

{TITLE_STRIP}Hepatit A Nedir, Belirtileri Nelerdir? Hepatit A nasıl bulaşır?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT