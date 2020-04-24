Koronavirüse ilişkin kritik rakamlar açıklandı! Dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalar ile ilgili verilerin yer aldığı "Worldometer" isimli web sitesine göre, dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 801 bin 649'a ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, 903 bin 775 ile halen en çok koronavirüs vakası görülen ülke konumunda. Bu ülkeyi 219 bin 764 ile İspanya, 192 bin 994 ile İtalya, 159 bin 828 ile Fransa, 154 bin 159 ile Almanya, 143 bin 464 ile İngiltere, 104 bin 912 ile Türkiye ve 88 bin 194 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 804 vaka kayda geçti.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 969 oldu. Virüs bulaşanların sayısı 192 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 60 bin 498'e çıktı.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 524'e, vaka sayısı ise 219 bin 764'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 92 bin 355 oldu.

Fransa'daki can kaybı 22 bin 245'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 43 bin 493 oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 187 bin 708 olarak açıklandı.

İngiltere'de can kaybı 19 bin 506'ya, Kovid-19 bulaşanların sayısı 143 bin 464'e çıktı.

Can kayıpları Belçika'da 6 bin 679'a, Almanya'da 5 bin 632'ye, İran'da 5 bin 574'e, Hollanda'da 4 bin 289'a, Brezilya'da 3 bin 407'ye, Kanada'da 2 bin 197'ye, İsveç'te 2 bin 152'ye, İsviçre'de 1578'e ve Meksika'da ise 1069'a çıktı.

Salgının ortaya çıktığı ve 4 bin 632 kişinin öldüğü Çin'de ise 9 gündür yeni can kaybı olmadı.

ARJANTİN'DE CEZALARININ EV HAPSİNE ÇEVRİLMESİBİ İSTEYEN MAHKUMLAR İSYAN ÇIKARDI

Arjantin'de salgın nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı.

ABD donanmasına bağlı "USS Kidd" muhrip gemisinde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Gine Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınıyla mücadele biriminin başkanı Dr. Sakoba Keita'ya virüs bulaştı.

İRAN

Avusturya'da 15 Mayıs'tan itibaren okullar iki aşamada tam kapasiteli olarak kapılarını açacak.

Çekya'da dışarı çıkma ve seyahat etme yasağı kaldırıldı.

AB, üçüncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını uzatma kararı aldı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Güney Kore'de ev karantinası talimatlarını ihlal edenler, elektronik bilekliklerle izlenecek.

Myanmar'da uygulanan kısıtlamalar uzatıldı.

Endonezya'da kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

HOLLANDA'DA FUTBOL SEZONU SALGIN NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), salgın nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini, liglerde şampiyon çıkmayacağını, küme düşme ve yükselme olmayacağını bildirdi.

FIFA, Covid-19'la mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

Güney Kore'de salgın nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.

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