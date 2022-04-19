Koronavirüse yakalanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan güzel haber! "Covid-19 test sonucum negatife döndü"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,12 Nisan'da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak," Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin." ifadelerini kullanmış, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Karantina süreci sona eren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Bakan Bozdağ paylaşımında şunları kaydetti:

"Covid-19 test sonucum negatife döndü ,elhamdülillâh. Şifâ veren Rabbime şükürler olsun. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şâfî ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin…"

Covid-19 test sonucum

negatife döndü,elhamdülillâh.



Şifâ veren Rabbime şükürler olsun.



Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum.



Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin… — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 19, 2022

Son dakika | Sosyal medya hesabından duyurdu: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testini pozitif çıktı