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Koronavirüse yakalanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan güzel haber! "Covid-19 test sonucum negatife döndü"

Koronavirüse yakalanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Koronavirüse yakalanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan güzel haber! "Covid-19 test sonucum negatife döndü"

 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,12 Nisan'da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak," Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin." ifadelerini kullanmış, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. 

Koronavirüse yakalanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan güzel haber! Covid-19 test sonucum negatife döndü

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Karantina süreci sona eren  Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Bakan Bozdağ paylaşımında şunları kaydetti:

"Covid-19 test sonucum negatife döndü ,elhamdülillâh. Şifâ veren Rabbime şükürler olsun. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şâfî ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin…"

 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Sosyal medya hesabından duyurdu: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testini pozitif çıktı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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