Koronavirüse yakalanan Boris Johnson ile ilgili flaş gelişme

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Koronavirüse yakalanan Johnson yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Başbakanlık Konutu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Boris Johnson’ın yoğun bakıma alındığı ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın vekili tayin edildiği belirtilmişti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Salı günü yapılan açıklamada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumu ile ilgili durum paylaşılmıştı.

Açıklamada, Boris Johnson'ın hala yoğun bakımda olduğu ve durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Johnson'ın durumunun yakından takip edildiğine de değinilmişti.