Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Ayla Karaca hayatını kaybetti! Ayla Karaca kimdir?

Yabancı Damat dizisinde Eleni karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayla Karaca bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

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Bir çok film ve dizide rol alan Ayla Karaca, İzmir’de 87 yaşında koronavirüsten vefat etti. Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde yaşıyordu.

Usta sanatçının cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki aile kabristanında gömülecek.

Onur Akay, ölüm haberini şu sözlerle duyurdu;

“Ünlü oyuncu Ayla Karaca’yı kaybettik. 18 Mart 2021 Çarşamba günü İzmir’de 87 yaşında vefat eden Ayla Karaca, Yabancı Damat dizisinde Eleni karakterini canlandırmıştı. Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakımevinde kalıyordu ve maalesef koronavirüse yenik düştü. Cenazesi yarın 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 12:00’da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Sevenlerine sabır dilerim”

AYLA KARACA KİMDİR?

1933 yılında İstanbul Kurtuluş’ta dünyaya gelen Ayla Karaca, ilk olarak 1944’te Ses Tiyatrosu’nda Kapan adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ayla Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında neden öldü? Hangi dizilerde rol aldı?