44 yaşındaki ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Karacan tedavisinin bundan sonraki kısmının hastanede devam edeceğini açıkladı.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağlık görevlileri gelip beni aldılar" dedi.

Karacan paylaşımında sevenlerinden dua istedi ve, "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" notunu yazdı.

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı.

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