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  3. Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Bir dönem ekranların arana yüzü olan ünlü sunucu Okan Karacan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Karaca durumunun ağırlaştığı için tedavisinin hastanede devam edeceğini de açıkladı.

Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

44 yaşındaki ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Karacan tedavisinin bundan sonraki kısmının hastanede devam edeceğini açıkladı.

Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağlık görevlileri gelip beni aldılar" dedi.

Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Karacan paylaşımında sevenlerinden dua istedi ve, "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" notunu yazdı.

Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı.

Detaylı biyografi bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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