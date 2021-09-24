Kovid-19'a çare olacak iksir ürettiğini söyleyen büyücü, koronavirüsten öldü!

Güney Asya ülkelerinden biri olan Sri Linka'da, siyasetçilerden, ünlü yıldızlara pek çok insanı tedavi ettiğini söyleyen Eliyantha White isimli Hindu büyücü, koronavirüse çare olacak iksiri rüyasında gördüğünü söyledi. White, üreteceği bu iksiri ülkenin nehirlerine döküp, oradaki insanlara şifa olacağını söyledi. Duş aldıkları, içtikleri ve yemeklerinde kullandıkları suyun içine karışacak olan bu iksirin, insanları Kovid-19 virüsünden koruyacağını iddia eden 48 yaşındaki büyücü, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

İKSİRİ NE ZAMAN ÖVSE, KÖTÜ OLAYLA KARŞILAŞTI

White, virüse çare olacağını iddia ettiği 'iksiri', Sri Lanka'nın eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi'a anlatmış, iksirin etkileri hakkında konuşmuştu. Bu olayın ardından, eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi, koronavirüse yakalanıp iki hafta yoğun bakımda kalmıştı.

White, Hindistan'da birçok spor yıldızını tedavi etmesiyle ün salmıştı. Sağlık uzmanları ise büyücünün tedavi yöntemlerinden pek emin değildi. 2010'da kriket efsanesi Sachin Tendulkar, dizinde oluşan rahatsızlığının White sayesinde iyileştiğini söyleyerek ona teşekkür etmişti.

BAKANDAN TAZİYE MESAJI

White, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı da muayene etmişti. Ünlü Hindu büyücü için bir başsağlığı mesajı paylaşan Rajapaksa, 'Bıraktığı miras ömürler boyu yaşayacak; o, çeşitli rahatsızlıklara dokundu ve onları tedavi etti' mesajını paylaştı.