Necmettin Dündar kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?ŞOK 24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Orta boy valiz kaçırılmayacak fiyata ŞOK'ta!Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izleKazara Aşk 12. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izleBir Zamanlar Çukurova 105. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleCamdaki Kız 12. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle15 bin atama kontenjanları listesi 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı tam liste 2021Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 24 Eylül 2021 Cuma | Kovalar aşkı bulacak, Balıkların yaraları sarılacak! İşte diğer burçlar...Twitter bahşiş kutusu nedir, nasıl ve ne için kullanılır? Twitter bahşiş kutusu nasıl açılır, bahşiş nasıl verilir, atılır? Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Gram altına yaklaşılmıyor! İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Kovid-19'a çare olacak iksir ürettiğini söyleyen büyücü, koronavirüsten öldü!

Kovid-19'a çare olacak iksir ürettiğini söyleyen büyücü, koronavirüsten öldü!

Sri Lanka'da yaşayan bir büyücü, Kovid-19'a çare olacak iksiri bulduğunu idda etti. O büyücü bugün koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

Kovid-19'a çare olacak iksir ürettiğini söyleyen büyücü, koronavirüsten öldü!

Güney Asya ülkelerinden biri olan Sri Linka'da, siyasetçilerden, ünlü yıldızlara pek çok insanı tedavi ettiğini söyleyen Eliyantha White isimli Hindu büyücü, koronavirüse çare olacak iksiri rüyasında gördüğünü söyledi. White, üreteceği bu iksiri ülkenin nehirlerine döküp, oradaki insanlara şifa olacağını söyledi. Duş aldıkları, içtikleri ve yemeklerinde kullandıkları suyun içine karışacak olan bu iksirin, insanları Kovid-19 virüsünden koruyacağını iddia eden 48 yaşındaki büyücü, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

Kovid-19'a çare olacak iksir ürettiğini söyleyen büyücü, koronavirüsten öldü!

İKSİRİ NE ZAMAN ÖVSE, KÖTÜ OLAYLA KARŞILAŞTI

White, virüse çare olacağını iddia ettiği 'iksiri', Sri Lanka'nın eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi'a anlatmış, iksirin etkileri hakkında konuşmuştu. Bu olayın ardından, eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi, koronavirüse yakalanıp iki hafta yoğun bakımda kalmıştı.

White,  Hindistan'da birçok spor yıldızını tedavi etmesiyle ün salmıştı. Sağlık uzmanları ise büyücünün tedavi yöntemlerinden pek emin değildi. 2010'da kriket efsanesi Sachin Tendulkar, dizinde oluşan rahatsızlığının White sayesinde iyileştiğini söyleyerek ona teşekkür etmişti.

Kovid-19'a çare olacak iksir ürettiğini söyleyen büyücü, koronavirüsten öldü!

BAKANDAN TAZİYE MESAJI

White, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı da muayene etmişti. Ünlü Hindu büyücü için bir başsağlığı mesajı paylaşan Rajapaksa, 'Bıraktığı miras ömürler boyu yaşayacak; o, çeşitli rahatsızlıklara dokundu ve onları tedavi etti' mesajını paylaştı.

 

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT