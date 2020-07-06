KPSS çıkmış sorular pdf | KPSS çıkmış sorular 2018-2019 | KPSS çıkmış sorular çözümleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS bu yıl 31 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını belirlenen tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Öğretmenler de dahil olmak üzere kamu kurumlarına atanacak personeli seçmek için uygulanan sınavda mücadele edecek adaylar, sınava hazırlanmak için önceki yıllara ait çıkmış soruları araştırıyor. İşte KPSS'ye ait tüm merak edilenlerin yanıtları...

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR NELERDİR?

2022 KPSS'ye girecek olan adayların sınav öncesi geçmiş yılların soru ve cevaplarına bakmaları sınavda başarılı olmaları açısından önem arz ediyor.

2020

2020 KPSS LİSANS (GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR) ÇIKMIŞ SORULAR

2020 KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) ÇIKMIŞ SORULAR

2019

2019 KPSS LİSANS (GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR) ÇIKMIŞ SORULAR

2019 KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) ÇIKMIŞ SORULAR

2018

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖNLİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ ( GENEL KÜLTÜR- GENEL YETENEK) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (EĞİTİM BİLİMLERİ) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ ( KAMU YÖNETİMİ)

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ULUSLARARASI İLİŞKİLER) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (HUKUK) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (İKTİSAT) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (MALİYE) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (İŞLETME) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (İSTATİSLİK) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (MUHASEBE) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) FEN BİLİMLERİ/FEN TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) REHBER ÖĞRETMEN ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) TARİH ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS LİSANS DİN HİZMETLERİ VE ALAN BİLGİSİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ÖNLİSANS DİN HİZMETLERİ VE ALAN BİLGİSİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM DİN HİZMETLERİ VE ALAN BİLGİSİ ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ

2022 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 31 Temmuz 2022

2022 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 6-7 Ağustos 2022

2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT):14 Ağustos 2022

2022 EKPSS: 24 Nisan 2022

2022 KPSS Ön Lisans: 2 Ekim 2022

2022 KPSS Ortaöğretim: 6 Kasım 2022

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Kasım 2022

KPSS 2022 BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs - 6 Haziran

KPSS önlisans başvuruları 3-15 Ağustos

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1-13 Eylül

SINAVDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den KPSS'de maske zorunlu olacak mı sorusuna cevap;

"Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır."

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