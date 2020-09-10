KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri yayımlandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) giriş belgeleri yayımlandı.

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan sınava girerken yanınızda bulundurmanız gereken giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaralarınız ve aday şifreleriniz ile alabilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN KRİTİK UYARI

ÖSYM sınava girecek adaylara önemli bir uyarıda ulundu. Buna göre 2020-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ÖABT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda Uygulanacak Testler: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Alan Bilgisi Testi (40) Alan Eğitimi Testi (10)

ÖABT'de toplam 50 soru sorulacak. ÖABT sınav süresi ise 75 dakika'dır.

KPSS kılavuzunda yer alan bilgiler öğrenilmeden sınava girilmemesi öneriliyor. Sınava girerken gerekli evraklar gibi bilgilerin yer aldığı kılavuza https://www.osym.gov.tr/TR,19374/2020-kpss-lisansalanoabt-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html adresinden erişebilirsiniz.

KPSS ön lisans geç başvuru tarihi 2020|Geç başvuru nasıl yapılır?

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

 Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

 Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

 Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

 Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

 Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

 Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

 Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

 Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

 Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim

etmesi,

 Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecek.