MEB'e bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınav olan KPSS ÖABT hakkında araştırmalar hız kazandı. KPSS ÖABT, 20 Eylül 2020 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecek. Peki KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi açıklandı mı?

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. 20 Eylül'de gerçekleşecek KPSS ÖABT sınavının giriş yerlerinin 10 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

KPSS ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS ÖABT sınavı Saat: 10.15'te başlayacak.

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı da saat 14.45'te yapılacak.

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ÖABT Soru sayısı 50'dir.

ÖABT Sınav süresi 75 dakika'dır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

 Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

 Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

 Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

 Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

 Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

 Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

 Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

 Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

 Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim

etmesi,

 Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecek.

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