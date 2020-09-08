KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ne kadar 2020? Hangi bankaya yatırılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020 yılında 6 Eylül tarihinde lisans bazında başladı. KPSS ön lisans sınavı ise 25 Ekim tarihinde yapılacak. Ön lisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında alındı. Başvuruları kaçıran ve geç başvuru hakkından yararlanmak isteyen adaylar geç başvuru ücretini ve hangi bankaya yatırılacağını merak ediyor. İşte yanıtları haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

KPSS asıl başvuruları için 80 TL ücret ödenmişti. Geç başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.

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KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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