KPSS ön lisans soru ve cevapları 2020 | Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

İki yıllık üniversite mezunu adayların katıldığı 2020 KPSS ön lisans sınavı hafta sonunda 81 il genelinde yapıldı. ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS ön lisans sonuçları Kasım ayının son haftası açıklanacak. Peki KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS ön lisans soru ve cevapları 2020 yayımlandı mı? Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

KPSS ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından paylaşılacak olan KPSS ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Öte yandan 2020 KPSS ön lisans sınavının soru kitapçığının ve cevap anahtarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI ÖĞRENME EKRANI

2020 KPSS ön lisans soruları | KPSS ön lisans sınavında çıkan sorular ve cevapları

KPSS SONUÇLARI NE ZAMANİ NEREDEN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım’da adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

KPSS ön lisans puan hesaplama 2020 | KPSS ön lisans hesaplama nasıl yapılır?