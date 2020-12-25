KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 24 Aralık 2020'de açıklandı. Puanlarını öğrenen adayların gözleri bu kez branş bazında sıralamalara çevrildi. Sınava katılım sağlayan kişiler branş bazında sıralamaları görüp karşılaştırma yapacak. Peki KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama ne zaman açıklanır?

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KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama listesi hakkında henüz açıklama gelmedi. Resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır."

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih ile ilgili açıklama gelmedi. Fakat kılavuzun Aralık ayının son günü yayımlanması bekleniyor. Öte yandan KPSS-2020/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için tercihler 30 Aralık-7 Ocak tarihlerinde yapılacak.