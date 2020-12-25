KPSS ortaöğretim tercihleri neye göre yapılır? KPSS ortöğretim nitelik kodları nasıl öğrenilir?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihide merkezi olarak gerçekleştirildi. ÖSYM 24 Aralık'ta da sonuçların açıklandığını duyurdu. Sonuç sorgulama ekranından KPSS ortaöğretim puanlarını, nitelik kodlarını öğrenen adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki KPSS ortaöğretim tercihleri neye göre yapılır? KPSS Ortaöğretim nitelik kodları nasıl öğrenilir?

NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS sonuçları öğrenildi ancak tercihlerin nasıl yapılacağını bilmeyen adaylar için tam bir işkence süreci başlıyor. İşte adım adım tercih işlemleri hakkında bilgiler;

1-) Tercih yaparken öncelikle adaylar kendilerine uygun kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını detaylı dikkatli incelemeli. Adaylar buna göre kendilerine uyup uymadığını belirlemeli. Öte yandan tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmeli.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHİ NASIL YAPILIYOR?

ORTAÖĞRETİM NİTELİK KODLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2-) Ayrıca bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterli. Kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okunmalı ve tercihler yapılırken bu uyarılar da göz önünde bulundurulmalı.

3-) Şimdi tercih işlemlerine gelelim. Öncelikle istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

4-) ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2020 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.

5-) KPSS-2020Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

6-) Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ..... tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

7-) Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ile ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır.

KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanır?