Kamu kurumlarına atanmak isteyen binlerce KPSS adayının beklediği tercihler nihayet başlıyor. KPSS ortaöğretim, lise sınav sonuçları 24 Aralık tarihinde açıklandı. Puanlarını öğrenen adaylar tercihlerini yapabilmek için tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. Peki KPSS ortaöğretim, lise tercihleri ne zaman? KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS-2021/ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini bildirdi.

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

KPSS ortaöğretim ve lise adayları branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden görebilir. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilir.

KPSS ORTAÖĞRETIM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR İÇİN TIKLAYIN

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada konuya ilişkin şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır."