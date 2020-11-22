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  3. KPSS ortaöğretim oturumunun saatini yanlış anlayınca sınava giremediler!

KPSS ortaöğretim oturumunun saatini yanlış anlayınca sınava giremediler!

Kocaeli'de KPSS ortaöğretim sınavına girmek için okula gelen iki aday, sınav saatini yanlış anlayınca sınava alınmadı. Görevlilere dakikalarca dil döken adaylar sınava giremeyeceklerini gören adaylar evlerinin yolunu tuttu.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim oturumu bu sabah gerçekleştirildi. 81 il genelinde uygulanan sınava Kocaeli'nde de ilgi büyüktü. Saat 10.00'dan sonra kimsenin alınmadığı sınava geç gelen 2 aday içeri girmedi.

Sınav saat 10.15’te başladı. Adaylar sınava girmek için sınav saatinden önce okulların önlerinde toplandı. Öğrenciler daha sonra okullara alındı. Saat 10.00'u gösterdiğinde ise okulların kapıları kapatıldı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi sınava geç kalan 2 aday içeri alınmadı. Kapıların kapatılmasından sonra okula gelen adaylara görevliler kapıların kapandığını ve sınava giremeyeceklerini söyledi.

KPSS ortaöğretim oturumunun saatini yanlış anlayınca sınava giremediler!

''YANDIK''

Sınava girebilmek için görevlilere dil döken adaylar sınavın son giriş saatinin 10.15’te olduğunu sandıklarını belirttiler. Görevliler ise sınava geç kalan öğrencilere sınavın son giriş saatinin 10.00 olduğunu ve sınava kendilerini alamayacaklarını söyledi. Sınava giremeyeceklerini gören adaylar evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Adaylardan birisi sınava giremeyince, "Yandık" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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