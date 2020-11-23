Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS? ortaöğretim oturumu 81 ilde düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru soruldu. Adaylara da 130 dakika süre verildi. Sınava giren adayların en çok merak ettiği konulardan biri ise sınavda çıkan soruların yayımlanacağı tarih oldu. Peki KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları yayımlandı mı?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

KPSS soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Adaylar, KPSS ortaöğretim sınavında çıkan soruları ve cevapları ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenebiliyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar 22 Kasım’da gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek.

KPSS YORUMLARI

KPSS’de çıkan Göbeklitepe sorusu.. Teşekkürler

Türkçenin son 4 sorusu yerine nükleer fizik çözseydin daha az zorlanırdım bu twit bu kadar

KPSS’de Göbeklitepe sorusu geldi Atiye izlemem işe yaradı.

Ünlü düşmesi sorusu neydi ya #KPSS

Paragraf şeklinde matematik sorusu sormuşlar.

Kpss(ortaöğretim) abi Türkçe paragraf sorusu resmen bilmece gibiydi yani en son oran orantıya girdim çıkmadım.

Olasılık sorusu hatalı mıydı ben mi yapamadım #KPSS

Dağlık Karabağ sorusu ile gönlüme taht kurdun #ösymKardeşim bu Türkçe'deki şarkı sorusu neydi ya sanki matematik çözüyoruz. Yaz sil yaz sil zorla buldum cevaplar

AZERBAYCAN Dağlık Karabağ sorusu ile bizi hem duygulandıran hem de gururlandırdın ÖSYM #KPSS