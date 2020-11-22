KPSS ortaöğretim sorusu: 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan kuruluşun adı nedir?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde Pazar günü uygulandı. Sınavda adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularından toplam 120 soru soruldu ve 130 dakika süre verildi. Sınav sorularını akıllarında tutan adaylar çıkışta soruların yanıtlarını aramaya başladı. Peki 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara yardım eden kuruluşun adı nedir?

2. ABDÜLHAMİD TARAFINDAN KURULAN VAKFIN ADI NEDİR?

KPSS ortaöğretim sorusu: 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara yardım eden kuruluşun adı nedir?

Cevabı: Darülaceze'dir.

1895 yılında Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulan, kurulduğu günden bu yana 29.000’i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye Şefkat Yuvası olan Darülaceze; din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz yavrulara hizmet vermektedir.

Şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Darülaceze’de barınan sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmakta, hizmet 24 saat aralıksız devam etmektedir. Sakinlerin muayene ve tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleriyle acil veya kronik rahatsızlıklar tedavi edilmeye çalışılmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastanelerle bağlantı kurularak her türlü tıbbi tedavileri yapılmaktadır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık 2020 günü açıklanacak .