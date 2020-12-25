2 yılda bir yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu bu yıl 22 Kasım 2020 tarihinde yapıldı. Sonuçları ise 24 Aralık tarihinde açıklandı. Gözler şimdi tercih işlemlerinde. Öte yandan ÖSYM, ortaöğretim branş bazında sıralamaları da açıkladı. Peki KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2020 yayımlandı mı? KPSS ortaöğretim tercihleri başladı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU 2020 YAYIMLANDI MI?

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak. KPSS ortaöğretim sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde erişime açıldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak kılavuzla birlikte 31 Aralık günü açıklanması bekleniyor. Ayrıca KPSS-2020/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için tercihler 30 Aralık-7 Ocak tarihlerinde yapılacak.

ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR 2020

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

KPSS 2020 ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

KPSS 2020 ortaöğretim sınavına katılan kişi sayısı resmi kaynaklar tarafından belirtilmedi. 2018 KPSS ortaöğretim KPSS sınavına 1 Milyon 200 bine yakın aday başvuruda bulunmuştu. Net bir rakam verildiği zaman haberimizin içerisine eklenecektir.