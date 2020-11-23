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KPSS sınavı ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı

KPSS sınavları sona erdi. KPSS ortaöğretim oturumunun 22 Kasım'da gerçekleşmesinin ardından adaylar gözleri sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki KPSS sınavı ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı ...

KPSS sınavı ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı

Devlet kurumlarına atanmak için KPSS 2020 sınavında ter döken yüz binlerce aday sınavların tamamlanmasıyla dikkatlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM sayfası son günlerce en çok akına uğrayan site oldu. Peki KPSS sınavı ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı ...

KPSS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 24 Aralık açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS sınavı ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR? 

KPSS soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Adaylar, KPSS ortaöğretim sınavında çıkan soruları ve cevapları ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenebiliyor.

KPSS sınavı ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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