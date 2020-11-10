Kremlin: Karabağ'a yalnızca Rus barış gücü yerleştirilecek, Türk askeri olmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk askerlerinin Karabağ’da barış gücü görevinde bulunacağına dair bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Karabağ’daki çatışmaların sona erdirilmesi anlaşması kapsamında Rus askerleri gibi Türk askerlerinin de Karabağ’a barış gücü görevi için konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı sorusu yöneltildi.

"MUTABAKATA VARILMAMIŞTIR"

Peskov soru üstüne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Karabağ’daki çatışmaların sona erdirilmesine dair dün gece imzaladıkları açıklama çerçevesinde böyle bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü soruya istinaden, “Buna şu şekilde cevap verebilirim: açıklamanın metninde buna dair (Türk barış güçlerinin Karabağ’a yerleştirileceğine dair) bir kelime dahi yer almamaktadır, üç taraf buna dair bir anlaşmaya varmamıştır, Türk askerlerin Karabağ’da bulunuşu üstünde mutabakata varılmamıştır” cevabını verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ KESİN KONUŞTU

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Eho Moskvı radyosuna açıklamasında, Karabağ’da sadece Rusya’nın barış güçlerinin görev yapacağını belirtti.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Karabağ’daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin vardıkları anlaşmaya istinaden Zaharova, “(Üstünde anlaşılan) açıklamanın metni yayınlanınca kimsenin şüphesi kalmayacak, ancak ben yine de Rusya Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) sözlerini bir defa daha hazırlatmak isterim (…) burada Rusya’nın barış güçlerinden bahsediyoruz.” dedi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü, ‘sadece mi Rus güçlerinin yerleştirileceği’ sorusu karşısındaysa, “Bu cümle bir defa daha nasıl tekrarlanır bilmiyorum: Karabağ’daki temas hattı boyunca Rusya’nın barış güçleri konuşlandırılacaktır” yanıtını verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın maddelerinden biri kapsamında Karabağ’da hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemişti.