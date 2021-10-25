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Kritisizm ne demek, TDK'ya göre Kritisizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kritisizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kritisizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kritisizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kritisizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kritisizm ne demek, TDK'ya göre Kritisizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kritisizm ne demek? Kritisizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kritisizm kelimesi. Peki kritisizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kritisizm nedir, kritisizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KRİTİSİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kritisizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kritisizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kritisizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eleştiricilik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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