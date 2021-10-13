Küçük çocuğun öldürdü, taziyesine gidip rol yaptı! Cani katil vicdan yapınca cinayeti itiraf etti!

Olay Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan mahallesinde meydana geldi. 9 yaşındaki Berat Coşan G. sulama kanalında kayboldu. O esnada küçük çocuğu gördüğünü ifade eden 19 yaşındaki Anıl S. durumu polise bildirdi. Gelen ekiplere Berat Coşan G.'nin sulama kanalına girdiği ve gözden kaybolduğu bilgilerini vermesinin ardından aranan çocuğun cansız bedeni akşam saatlerinde sulama kanalında bulunarak çıkarıldı.

"BENİ KURTAR DİYE BAĞIRDI"

Polisi çağırdıktan sonra arama kurtarma çalışmalarına, ihbarda bulunan Anıl S. de katıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin sorusu üzerine ise olayı, "Anıl abi beni kurtar diye bağırdı ben de yardım çağırmaya koştum” şeklinde anlattı. Bir süre aramalara destek veren Songürer daha sonra evine döndü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kanalda arama yapan su altı polisi, Berat Coşan G.'nin cansız bedenini saat 22.00'da sulama kanalında bularak çıkardı. Evladının vefat ettiği haberini alan anne Songül K. gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Berat Coşan G.'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TAZİYEYE GİTTİ

Görgü tanığı olarak ifadesi alınan Anıl S., küçük çocuğun suya girdiğini ve ölümünden haberinin olmadığını söylemesinin ardından sonra serbest bırakıldı. Daha sonra Anıl S., ailesiyle birlikte Songül K.'ye taziye ziyaretinde başsağlığı diledi. Anne Songül K. ise oğlunun kendisinin haberi olmadan kanala gitmeyeceğini söyleyerek şikayetçi oldu.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETTİ

Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Emniyet ekipleri tarafından, geriye dönük güvenlik kamerası incelemeye alındı. Görüntülerde küçük çocuğun en son Anıl S. ile birlikte kanala gittiği bilgisi teyit edildi. Ardından Anış S. gözaltına alarak ifadesine başvuruldu. Olayı ile önce inkar eden Anıl S. daha sonra vicdan azabı çekerek itirafta bulundu.

"OLAY GÜNÜ DİKTİĞİM BİBERLERİ YEDİ"

Olaydan yaklaşık 4 ay önce ailesiyle birlikte 1Berat Coşan G.'nin bulunduğu apartmanına taşındıklarını aktaran Anıl S., “Annesi ve annesiyle birlikte oturan Berat Coşan Göl ile bir arkadaşlığım yoktur. Berat, taşındığımız günden beri beni gördüğünde küfür ederdi. Olay günü apartmanın bahçesine dikerek yetiştirdiğim biberleri sanki kendisi yetiştirmiş gibi kopartarak yedi." dedi.

"ELLERİYLE BETONU TUTUYORDU"

O olayın ardından sinirlendiğini aktaran Anıl S. "Çok sinirlendim ama kendisine bir şey demedim. Bu esnada kanal kenarına nane toplamaya gidecektim. Kendisine ‘Sende gelecek misin?’ diye sordum. Oda bana ‘Kanala da gireceğiz o zaman’ dedi. Daha sonra Berat’la kanal kenarına gittik. Berat, üzerini çıkarmadan akan suya girdi. Elleriyle betonu tutuyordu. Başı ve elleri hariç vücudunun tamamı suyun içerisindeydi” diye konuştu.

"KORKTUM VE YARDIM ÇAĞIRDIM"

Olayı anlatmaya devam eden Anıl S. “Ben suya girmediğim için bana laf attı bende sinirlendim. Berat’ın elleriyle betona tuttuğu yere gidip çömeldim. Her iki elimle Berat’ın ellerine dokunarak betonu bırakmasını sağladım. Berat, bir müddet suyun üzerinde çırpındı. Çırpınırken ‘Anıl ağabey beni kurtar’ diye bağırdı. Panikledim. Çocuk çırpınarak suya gömüldü. Kortum ve yardım çağırdım." ifadelerini kullandı.

"KÜFRETMESİ SİNİRLERİMİ BOZUYORDU"

Çocuğun yüzme bilmediğini bildiğini söyleyen Anıl S. "Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldım. İlk ifademde gerçekte hiç olmayan ‘Kaan’ adında birisini uydurdum. Berat’ın yüzme bilmediğini biliyordum. Ben yüzme biliyorum ama kanalda hiç yüzmedim. Berat’ın ölümüne sebep olduğum için pişmanlık yaşamaya başladım. Vicdan azabı çektiğim için itirafta bulundum. Berat’ın bana küfretmesi sinirlerimi bozuyordu. O günde bana hakaret edince eline dokunup betonu bırakmasını sağladım. Berat’ı öldürmek için davet etmedim. Hakaret etmeseydi yüzüp nane topladıktan sonra eve dönecektik” diyerek itirafta bulundu. İtirafların ardından Anıl S. 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.