Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan F.N. isimli şahıs tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde 2. Osmanlı kuruluyor ve Tayyip Bey de birinci padişahımız olarak görünüyor.' sözleriyle gündeme gelmesinin ardından müritlerine 'devletin içine sızın' tavsiyesinde bulunan Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah, bir müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul'da yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce Sakarya'nın Akyazı İlçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'ne gelerek yerleşen ve burada satın aldıkları araziye dergah yaptığı iddia edilen F.N. isimli şüpheli, Akyazı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonla "küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, ceza evine gönderildi.

ŞİKAYETÇİ BABAYA SALDIRI

ODATV mensubu Sami Menteş'in haberine göre, yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri, Fatih Nurullah'ın Sakarya, Akyazı'ya bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan dergaha baskın düzenledi. Jandarmanın ardından dergaha birkaç şahıs daha geldiğini iddia eden görgü tanıkları, müritlerle gelen kişiler arasında tartışma çıktığını ve tarikat mensuplarının, jandarma ekipleri yanlarında olduğu sırada bir adama saldırdıklarını belirtti.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.