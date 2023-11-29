İstanbul'da yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye erinin yaptığını gören herkes "helal olsun" dedi

İstanbul Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan iki aracın içindeki 38 kişi, itfaiye ekipleri ve kepçe yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye eri, bazı işçileri araca sırtında taşıdı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye erinin yaptığını gören herkes "helal olsun" dedi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur yolları göle çevirdi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Gümrük yolu da su altında kalırken, Kanarya Mezarlığı'na cenaze için gelen midibüsün içindeki 30 kişi ve Halkalı'da çalışan ve Esenyurt'a giden bir servisin içindeki 8 kişi de suda mahsur kaldı.

İtfaiye eri bazı vatandaşları sırtında taşıdı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cenaze için gelen 30 kişiyi önce itfaiye aracının üzerine çıkardı. İşçilerin bir kısmını ise itfaiye eri sırtında itfaiye aracına taşıdı.

Küçükçekmece’de yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye vatandaşları sırtında taşıyarak kurtardı

Tahliye edilen işçiler, başka bir araçla olay yerinden ayrıldı. Daha sonra olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesine ait kepçe iş servisini halatla çekip sudan kurtardı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

Küçükçekmece’de yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye vatandaşları sırtında taşıyarak kurtardı

İşçi servisi sürücüsü, "Yağmur yağıyordu, geçerim sandım ama suda kaldı. Esenyurt'a gidecektim, arabada benle beraber 8 kişi vardı. İtfaiye kurtardı" dedi.

Küçükçekmece’de yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye vatandaşları sırtında taşıyarak kurtardı

Küçükçekmece’de yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye vatandaşları sırtında taşıyarak kurtardı

Küçükçekmece’de yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye vatandaşları sırtında taşıyarak kurtardı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!
Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!
Mersin'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e göz açtırılmadı!
Mersin'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e göz açtırılmadı!
Adana’da uyuşturucu ticareti yapan şahsın evine polis operasyonu!
Adana’da uyuşturucu ticareti yapan şahsın evine polis operasyonu!
Pazara giden aile eve dönünce kabusu yaşadı!
Pazara giden aile eve dönünce kabusu yaşadı!
Son Haberler
İstanbul'da yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye erinin yaptığını gören herkes "helal olsun" dedi
İstanbul'da yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye erinin yaptığını gören herkes "helal olsun" dedi
EK MTV'yi ödemeyenler dikkat: Yarın son gün! Eğer zamanında ödemezseniz başınıza bunlar gelebilir!
EK MTV'yi ödemeyenler dikkat: Yarın son gün! Eğer zamanında ödemezseniz başınıza bunlar gelebilir!
Pendik Belediyesi estetik dokunuşlarla caddelere prestij kazandırdı!
Pendik Belediyesi estetik dokunuşlarla caddelere prestij kazandırdı!
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: "Gençler, sizin için biz hazırız, yeter ki isteyin"
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: "Gençler, sizin için biz hazırız, yeter ki isteyin"
(SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den 'Fatih Terim Fonu' açıklamsı
(SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den 'Fatih Terim Fonu' açıklamsı
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bir mağdur daha çıktı! "Bankanın şube müdiresi olduğu için güvendim"
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bir mağdur daha çıktı! "Bankanın şube müdiresi olduğu için güvendim"
Çok Okunanlar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şov yaparak açtıkları fidanlığa giriş yasak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şov yaparak açtıkları fidanlığa giriş yasak
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!
Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış