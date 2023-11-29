İstanbul'da yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı! İtfaiye erinin yaptığını gören herkes "helal olsun" dedi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur yolları göle çevirdi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Gümrük yolu da su altında kalırken, Kanarya Mezarlığı'na cenaze için gelen midibüsün içindeki 30 kişi ve Halkalı'da çalışan ve Esenyurt'a giden bir servisin içindeki 8 kişi de suda mahsur kaldı.

İtfaiye eri bazı vatandaşları sırtında taşıdı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cenaze için gelen 30 kişiyi önce itfaiye aracının üzerine çıkardı. İşçilerin bir kısmını ise itfaiye eri sırtında itfaiye aracına taşıdı.

Tahliye edilen işçiler, başka bir araçla olay yerinden ayrıldı. Daha sonra olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesine ait kepçe iş servisini halatla çekip sudan kurtardı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

İşçi servisi sürücüsü, "Yağmur yağıyordu, geçerim sandım ama suda kaldı. Esenyurt'a gidecektim, arabada benle beraber 8 kişi vardı. İtfaiye kurtardı" dedi.