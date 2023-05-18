Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "19 Mayıs" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında ''İlham ve kuvvet menbaı milletin kendisidir’ der Atatürk. O, bir ve bütün olarak mücadele verilirse bu milletin özgürlüğünü ve geleceğini kurtarabileceğine yürekten inanıyordu. 19 Mayıs 1919 bu inancın Anadolu’ya taşındığı tarihtir'' ifadelerine yer verdi.

O günden sonra bu inancın adım adım beklenen karşılığı ve katılımı gördüğünü anlatan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

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