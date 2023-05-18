Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "19 Mayıs" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı "Türkiye Yüzyılı'na ilerlerken biliyoruz ki o günün mirası her şeyden önce fikrimizde, düşüncemizde, cesaret ve öz güvenimizde yatmaktadır ve her zerresiyle nesillerimize böyle aktarılacaktır"

YAYINLAMA
Google News
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "19 Mayıs" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında ''İlham ve kuvvet menbaı milletin kendisidir’ der Atatürk. O, bir ve bütün olarak mücadele verilirse bu milletin özgürlüğünü ve geleceğini kurtarabileceğine yürekten inanıyordu. 19 Mayıs 1919 bu inancın Anadolu’ya taşındığı tarihtir'' ifadelerine yer verdi.

O günden sonra bu inancın adım adım beklenen karşılığı ve katılımı gördüğünü anlatan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Şunu asla unutmamamız gerekiyor, ilk zafer, insanların mukaddesatı yolunda mücadele etmek için meydana çıkma cesaretini göstermesidir. Bu manevi zafer kazanılmamış ise zaten fiili bir mücadele asla olmayacaktır. O yüzden 19 Mayıs 1919'u Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı bildiğimiz gibi Cumhuriyet'e giden yolda milletçe kazanılan ilk zafer, istiklal ve istikbalin ilk günü olarak da daima hatırlamalıyız. Türkiye Yüzyılı'na ilerlerken biliyoruz ki o günün mirası her şeyden önce fikrimizde, düşüncemizde, cesaret ve öz güvenimizde yatmaktadır ve her zerresiyle nesillerimize böyle aktarılacaktır.

Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum."

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Süleyman Soylu: FETÖ ve CHP ortaklığıyla Muharrem İnce'ye tarihin en çirkin operasyonu yapıldı
Süleyman Soylu: FETÖ ve CHP ortaklığıyla Muharrem İnce'ye tarihin en çirkin operasyonu yapıldı
Mahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadı
Mahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadı
Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!
Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!
İtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecek
İtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecek
Son Haberler
Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı
Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı
CHP'li belediye başkanından muhtarlara çok tartışılacak teklif! 28 mayıs seçimlerinde mahallenizde oyları artırın...
CHP'li belediye başkanından muhtarlara çok tartışılacak teklif! 28 mayıs seçimlerinde mahallenizde oyları artırın...
Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!
Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi
AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi
Erdoğan, CHP yöneticilerinin seçim sonuçlarını hazmedememesine sert tepki gösterdi
Erdoğan, CHP yöneticilerinin seçim sonuçlarını hazmedememesine sert tepki gösterdi
PKK destekçileri AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı ve eşine çirkin saldırıda bulundu
PKK destekçileri AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı ve eşine çirkin saldırıda bulundu
Çok Okunanlar
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
Erdoğan, CHP yöneticilerinin seçim sonuçlarını hazmedememesine sert tepki gösterdi
Erdoğan, CHP yöneticilerinin seçim sonuçlarını hazmedememesine sert tepki gösterdi
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi
AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi
ABD'den Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerle ilgili yeni açıklama!
ABD'den Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerle ilgili yeni açıklama!
Depremzedeleri otelden dışarı atan Tekirdağ Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı
Depremzedeleri otelden dışarı atan Tekirdağ Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı
Kaçırarak darbettikleri genci, zorla tutukları evden polis kurtardı!
Kaçırarak darbettikleri genci, zorla tutukları evden polis kurtardı!
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları