Kumluca’da Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı? Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii nerede?

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hayırseverler tarafından yapılan Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii görevli imam hatipler tarafından mevlit ve ilahiler okunarak ve yoğun bir katlım ile ibadete açıldı.

YAYINLAMA
Google News
Kumluca’da Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı? Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii nerede?

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hayırseverler tarafından yapılan Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı.

SARİCASU DARİYEMEZLER HZ. ALİ CAMİİ YOĞUN BİR KATILIM İLE İBADETE AÇILDI

İlk namazından önce Kumluca Müftülüğünde görevli imam hatipler tarafından mevlit ve ilahiler okundu. Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, caminin arazisinin belirlenip temelinin atmasından bu güne gelinceye kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Cami çok güzel olmuş. Hem güzel süslenip hem de içi cemaat dolup taşarsa çok çok güzel olur. Cemaati olmayan camiler gariptir" dedi.

Kumluca’da Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı? Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii nerede?

Cuma namazından sonra cemaate yemek ikram edildi. Açılış törenine siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?
Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?
Son Haberler
Gaziantep'te depremden sonra dağ dağa kavuştu! Oluşan doğal göl bölgede korkuya neden oldu!
Gaziantep'te depremden sonra dağ dağa kavuştu! Oluşan doğal göl bölgede korkuya neden oldu!
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı
Eski eşinin yüzüne yakıcı kimyasal madde fırlatan sanığın cezası belli oldu
Eski eşinin yüzüne yakıcı kimyasal madde fırlatan sanığın cezası belli oldu
Depremzedenin parasını çalan Rus arama kurtarma ekibi yakalanınca paraları camdan aşağı attı!
Depremzedenin parasını çalan Rus arama kurtarma ekibi yakalanınca paraları camdan aşağı attı!
Çok Okunanlar
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
İmparator İbrahim Tatlıses kararını verdi! Bakın hangi partinden adaylık başvurusu yaptı!
İmparator İbrahim Tatlıses kararını verdi! Bakın hangi partinden adaylık başvurusu yaptı!
7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi
İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!