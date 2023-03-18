Kumluca’da Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı? Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii nerede?

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hayırseverler tarafından yapılan Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı.

SARİCASU DARİYEMEZLER HZ. ALİ CAMİİ YOĞUN BİR KATILIM İLE İBADETE AÇILDI

İlk namazından önce Kumluca Müftülüğünde görevli imam hatipler tarafından mevlit ve ilahiler okundu. Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, caminin arazisinin belirlenip temelinin atmasından bu güne gelinceye kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Cami çok güzel olmuş. Hem güzel süslenip hem de içi cemaat dolup taşarsa çok çok güzel olur. Cemaati olmayan camiler gariptir" dedi.

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Cuma namazından sonra cemaate yemek ikram edildi. Açılış törenine siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.