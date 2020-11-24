Kuran Kursları açık mı 2021? Kuran Kursları ne zaman açılacak 2021? Diyanet Pandemi nedeniyle 8 ile 12. sınıflar hari. diğer tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Mayıs'ta yapılacak yeni açıklamaya kadar milyonlarca öğrenci online eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Diyanetten de kuran kursları hakkında açıklama yapıldı. Peki Kuran Kursları açık mı ? Kuran Kursları ne zaman açılacak 2021?

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Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi sitesinden yayımladığı yazıya göre kuran kurslarında belirli yaş aralığındaki kişilerin kuran kurslarına gelmelerine devam edilecek. Peki kimler kuran kurslarına devam edebilecek? Kuran Kursları açık mı ? Kuran Kursları ne zaman açılacak 2021? İşte Diyanetin açıklaması... KURAN KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2021? 2. Dönem Kur'an Kursları 15 Şubat 2021 tarihinde başladı. Başkanlık, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Kur’an kurslarının ikinci döneme ilişkin esaslarını belirledi. Bu kapsamda; Kurslarda uygulanan tüm programlar 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlandı. İşte detaylar... KURAN KURSLARI AÇIK MI 2021? 19 Nisan-13 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)-Haydi Türkiye Evden Kur’an Öğrenmeye/Okumaya- 4. Grup Programına kayıtlar 12 Nisan-26 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kurs kayıt işlemleri www.diyanet.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Eğitimler de çevrimiçi olacak. 13 Mart-6 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta sonu Kur’an Kursları Öğretim Programına kayıtlar 1 Mart-22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kurs kayıtları camilerden alınacak. Eğitimler ise çevrimiçi olacak. Bölge Gündem kuran kursları