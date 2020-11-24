Kuran Kursları açık mı ? Kuran Kursları ne zaman açılacak 2020? Diyanetten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi sitesinden yayımladığı yazıya göre kuran kurslarında belirli yaş aralığındaki kişilerin kuran kurslarına gelmelerine devam edilecek. Peki kimler kuran kurslarına devam edebilecek? Kuran Kursları açık mı ? Kuran Kursları ne zaman açılacak 2020? İşte Diyanetin açıklaması...

KURAN KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda verilen ara tatilin ardından yeni tip koronavirüste bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla yeniden online eğitime geçileceğine karar verilmesi üzerine Diyanet de bir yazı yayımladı. 23 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime geçileceğini duyuran Diyanet yetkilileri, 4-6 yaşın kursa dönebileceğini belirtti.

Birgün gazetesinden Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, İl müftülerine önceki gün gönderilen ve 4-6 yaş Kuran kurslarında yüz yüze eğitimin yeni yıla kadar sonlandırıldığını duyuran yazıyı geri çeken idare, dün yeni bir yazı yayımlayarak, “4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kuran kurslarında 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime devam edilecektir” ifadelerini kullandı. Kaynak: Kuran kurslarında yüz yüze eğitim 23 Kasım itibarıyla başladı.

Önceki gün aldığı karar ile hafızlık eğitimi verilen yatılı Kuran kurslarının, pansiyonlarının yüzde 60’ı oranında yüz yüze eğitime devam edeceğini açıklayan Diyanet, kararını güncelledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç imzalı yazıda şunlar kaydedildi:

“4-6 yaş ve İhtiyaç Odaklı Kuran kurslarımızda yüz yüze eğitime ara verildiği malumlarınızdır. Ancak görülen lüzum üzerine kararın tahsisine ihtiyaç duyulmuştur. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler çerçevesinde 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kuran kurslarında 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime devam edilmesi hususlarını tensiplerinize arz ederim.”