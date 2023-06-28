Kurban Bayramı başladı! Acemi kasaplar hastanelerde!

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı.

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Kurban Bayramı başladı! Acemi kasaplar hastanelerde!

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı başladı! Acemi kasaplar hastanelerde!

Samsun'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.

Kurban Bayramı başladı! Acemi kasaplar hastanelerde!

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Kurban Bayramı başladı! Acemi kasaplar hastanelerde!

Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

Kurban Bayramı başladı! Acemi kasaplar hastanelerde!

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