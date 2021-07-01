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Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı yaklaşıyor.. Bayramda ziyaret edilen aileler, akrabalar, arkadaşlıkların yanı sıra, bir de yakınlarının bayramını uzaktan kutlamak zorunda kalan insanlar oluyor.. Haliyle " Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları " araştırılan içerikler arasında yer alıyor.

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Şimdiden Kurban Bayramı'nız mübarek olsun! En güzel Kurban Bayramı mesajları için haberimize göz atın. Akrabalarınızı hemen sevindirin, hem de güldürün.. İşte en güzel bayram mesajı ve sözleri..

KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER GÖRSELLER 2021 | RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

 

Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katli, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun...

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allahı hatırlatandır. Kurban Bayramınız Mübarek olsun...

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları​​​​​​​

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim..

.Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları​​​​​​​

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun! 

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk getirsin. Sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dilerim.

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun...

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun! 

Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği; mutluluk içinde , sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Kurban bayramı ile ilgili güzel sözler görseller 2021 | Resimli kurban bayramı mesajları

Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

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