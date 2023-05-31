Kurban Bayramı öncesi Sivas'ta tüm hayvan pazarları kapatıldı

Kurban Bayramı öncesinde, Sivas'ta bulunan tüm hayvan pazarları, şap hastalığı tehlikesine karşı önlem amaçlı olarak geçici bir süreliğine kapatıldı. Bu karar, ikinci bir emre kadar geçerli olacak.

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Kurban Bayramı öncesi Sivas'ta tüm hayvan pazarları kapatıldı

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında, hayvan sağlığının korunması ve halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarına karşı mücadele için yeni kararlar alındı.

Bu çerçevede, Sivas il genelindeki tüm hayvan pazarları, Şarkışla hayvan pazarı da dahil olmak üzere, ikinci bir emre kadar tedbir amacıyla kapatıldı. Bu önlemler, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve sağlığın korunması amacıyla alınmıştır.

Kurban Bayramı öncesi Sivas'ta tüm hayvan pazarları kapatıldı

10 günlük kapatma

Elinde bulundurduğu hayvan sayısı ve üretim kapasitesine göre kıyaslandığında, Türkiyedeki en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olan Sivas'ta Kurban bayramı öncesinde, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Çerçevesinde10 gün kapatılacağı açıklandı. Kurban Bayramı'na az bir süre kala açılacak.

Kurban Bayramı öncesi Sivas'ta tüm hayvan pazarları kapatıldı

Sessizlik hakim

Kurban bayramına yaklaşırken böyle bir karar alınması pazarcılara şok etkisi yarattı, kapatılan hayvan pazarları büyük bir sessizliğe büründü

Kurban Bayramı öncesi Sivas'ta tüm hayvan pazarları kapatıldı

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