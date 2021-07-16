Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Arefe ise 19 Temmuz'da idrak edilecek. Koronavirüs salgını sürecinde ilk kez kısıtlamasız bir bayram geçirecek olan vatandaşların büyük çoğunluğu AVM'lerin bayramda ve Arefe'de çalışma saatlerini merak ediyor. Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı 2021? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık 2021? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA AVM'LER AÇIK MI 2021?

2021 yılı Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri müşterilerine kapısını açık tutacak. AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde normal faaliyetlerini yürütecek. Öte yandan bayram dolayısıyla bazı AVM'lerin kapanış saati 23.00'a kadar uzayabilir.

AREFE GÜNÜ AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK 2021?

Arefe günü yarım gün izin AVM çalışanlarını etkilememektedir. Tüm Türkiye'de AVM'ler arefe günü 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

BAYRAM NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Kurban bayramında banka havale, EFT yapılır mı? Havale, EFT açık mı?