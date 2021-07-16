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Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı 2021? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık 2021?

2021 Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram boyunca ve Arefe günü AVM'lerin açık olup olmayacağını merak ediyor. 9 günlük resmi tatilde şehir dışında ve şehir içindeki milyonlarca kişi alışveriş merkezlerine uğrayacak. Peki Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı 2021? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık 2021? İşte yanıtları.

Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı 2021? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık 2021?

Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Arefe ise 19 Temmuz'da idrak edilecek. Koronavirüs salgını sürecinde ilk kez kısıtlamasız bir bayram geçirecek olan vatandaşların büyük çoğunluğu AVM'lerin bayramda ve Arefe'de çalışma saatlerini merak ediyor. Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı 2021? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık 2021? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. 

KURBAN BAYRAMI'NDA AVM'LER AÇIK MI 2021?

2021 yılı Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri müşterilerine kapısını açık tutacak. AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde normal faaliyetlerini yürütecek. Öte yandan bayram dolayısıyla bazı AVM'lerin kapanış saati 23.00'a kadar uzayabilir.

Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı 2021? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık 2021?

AREFE GÜNÜ AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK 2021?

Arefe günü yarım gün izin AVM çalışanlarını etkilememektedir. Tüm Türkiye'de AVM'ler arefe günü 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. 

Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı 2021? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık 2021?

BAYRAM NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

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