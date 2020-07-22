Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nasıl kılınır?

Müslüman aleminin dini görevlerini kurban keserek yerine getirdiği Kurban Bayramı'nda, kurban kestikten sonra kılınan namazın ne olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurban kesecek binlerce vatandaşın araştırdığı, kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir? Nasıl kılınır? sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

KURBAN KESTİKTEN SONRA KILINAN NAMAZ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgilere göre, esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur.

Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), gerek beş vakit farz namazların öncesinde ve sonrasında, gerekse farz namazlardan ayrı olarak sünnet ve nafile namaz kılar; sünnet ve nafile namazların evde kılınmasının daha uygun olacağını belirtirdi. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân, 81; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 213) Diğer bir hadislerinde ise Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala, bu nafile namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 210; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 186) buyurmuş; hatta “Namaz kılmayarak evlerinizi kabirlere çevirmeyin” (Buhârî, Salât, 52) uyarısında bulunmuştur.

Buna göre, farz namazların sünnetleri dâhil tüm nafile namazların camide kılınması mümkün olmakla birlikte, evlerde kılınması daha faziletlidir.



KURBAN KESİLDİKTEN SONRA KILINAN NAMAZ NASIL KILINIR?

Kurban kestikten sonra dini bir gerekliliği olmamasına rağmen sünnet ve nafile namazları kılınıyor. İşte 2 rekat kılınan nafile namazın kılınışı şöyle:

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya” diye niyet ederiz.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke‘yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.



2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.