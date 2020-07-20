Mübarek gün olan Kurban Bayramı bu yıl Diyanet İşleri Başkalığı'nın 2020 dini günler takvimine göre, 31 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos tarihinde sona erecek. Arefe de 30 Ağustos'ta idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala gözler Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir? Nasıl kılınır? sorusuna çevrildi.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kurban bayramı 4 gün sürecek. Aşağıda bayram günler verilmiştir.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN KESTİKTEN SONRA KILINAN NAMAZ NEDİR? NASIL KILINIR?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir lüzumlilik bulunduğu inancı ya da düşüncesi yanlıştır. Fakat şahıs nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir sürete, sebepli ya da sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen şahıs de bu tür bir ibadeti yapma olanağına kavuştuğu amacıyla Tanrı’ın verilen nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), lüzum beş süre farz namazların evvel ve sonrasında, lüzumse farz namazlardan ayrı olarak sünnet ve nafile namaz kılar; sünnet ve nafile namazların evde kılınmasının daha ideal olacağını belirtirdi. Bir hadisinde şu şekilde buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân, 81; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 213) Diğer bir hadislerinde ise Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Tanrı Teala, bu nafile namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 210; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 186) buyurmuş; hem de “Namaz kılmayarak evlerinizi kabirlere çevirmeyin” (Buhârî, Salât, 52) ikazında bulunmuştur.

Buna göre, farz namazların sünnetleri dâhil bütün nafile namazların camide kılınması olası olmakla birlikte, evlerde kılınması daha faziletlidir.

NE ZAMAN NAFİLE NAMAZ KILINMAZ?

HANGİ VAKİTLERDE NAFİLE NAMAZ KILINMAZ?

Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:

a) Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,

b) Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),

c) Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

Bu sayılan kerâhet vakitlerinde kaza namazı, vitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi kerahat vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı “tilâvet secdesi” yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.

Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur.

Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur:

a) Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede,

b) İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede,

c) Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce,

d) Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271).

Ebû Saîd el-Hudrî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle derken işittim: Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 9; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 271)