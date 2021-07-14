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  3. Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte Diyanet'in tartışmalı konuya cevabı!

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte Diyanet'in tartışmalı konuya cevabı!

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? yıllardır tartışalan konuların başında Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadetiyle ilgili merak edilenleri sıkça sorulan sorular bölümünde Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? sorusuna da yanıt verdi.

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte Diyanet'in tartışmalı konuya cevabı!

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir.

Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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