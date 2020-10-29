Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer almayı başaran Kurtlar Vadisi dizisi uzun yıllar ekranlarda kalmış ve izleyicilerin gönüllerinde taht kurmuştu. Yayınlandığı dönemde milyonları ekrana kilitleyen dizinin başrol oyuncuları aynı projede yeniden ekranlara dönüyor.

İddiaya göre Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Polat Alemdar karakteriyle katılacak ve dizide bir süre kalacak. Polat Alemdar, gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacak.

KONU İLE İLGİLİ YAPIM ŞİRKETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı. Şaşmaz’ın diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

2022'DE YENİDEN ÇEKİLİYOR

Öte yandan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2022'de yeniden çekilmesi planlanıyor.