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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar ile Çakır'ı yıllar sonra aynı dizide!

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi'de Polat Alemdar karakterini canlandıran Nejati Şaşmaz ile aynı dizide yer alan Çakır karakterini canlandıran  Oktay Kaynarca yıllar sonra yeniden aynı dizide buluşacak. Şimdilerin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki efsane oyuncunun yan yana geleceği iddiası izleyicilerde heyecan yarattı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar ile Çakır'ı yıllar sonra aynı dizide!

Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer almayı başaran Kurtlar Vadisi dizisi uzun yıllar ekranlarda kalmış ve izleyicilerin gönüllerinde taht kurmuştu. Yayınlandığı dönemde milyonları ekrana kilitleyen dizinin başrol oyuncuları aynı projede yeniden ekranlara dönüyor.

İddiaya göre Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Polat Alemdar karakteriyle katılacak ve dizide bir süre kalacak. Polat Alemdar, gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacak.

KONU İLE İLGİLİ YAPIM ŞİRKETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı. Şaşmaz’ın diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. 

Kurtlar Vadisi'nin Polar Alemdar ile Çakır'ı yıllar sonra aynı dizide!

2022'DE YENİDEN ÇEKİLİYOR

Öte yandan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2022'de yeniden çekilmesi planlanıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Polar Alemdar ile Çakır'ı yıllar sonra aynı dizide!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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