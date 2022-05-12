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Kuşgömü ne demek, TDK'ya göre Kuşgömü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kuşgömü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kuşgömü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kuşgömü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kuşgömü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kuşgömü ne demek, TDK'ya göre Kuşgömü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuşgömü ne demek? Kuşgömü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuşgömü kelimesi. Peki kuşgömü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuşgömü nedir, kuşgömü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KUŞGÖMÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuşgömü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kuşgömü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pastırmanın fileto bölümü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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