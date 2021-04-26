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Kütahya'da kapı kapı dolaşıp su ve pide dağıttılar

Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılay Şubesi bağlı gönüllü gençler tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz olarak pide ve su dağıtımı yapıldı.

Kütahya'da kapı kapı dolaşıp su ve pide dağıttılar

Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılay Şubesi bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz olarak pide ve su dağıtımı yaptı.

Kütahya Emet ilçesi Türk Kızılay Şubesine bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyacı olan aileleri sevindirdi. Kızılay'ın gönüllü gençleri su ve pide dağıtımı yaptı. Yediden yetmişe herkesin büyük ilgi gösterdiği pide dağıtımına vatandaşlar da Kızılay ekibine teşekkür etti. Pide dağıtımının, daha önceden tespit edilen ailelere yönelik önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kütahya'da kapı kapı dolaşıp su ve pide dağıttılar

Kütahya'da kapı kapı dolaşıp su ve pide dağıttılar

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