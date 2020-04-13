Kutlu doğum haftası kutlama mesajları nelerdir? Kutlu doğum haftası resimli, kısa mesajlar​​​​​​​

Kutlu doğum haftası kutlama mesajları nelerdir? Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan tarihinde, her yıl ülkemizde Kutlu Doğum Haftası kutlanıyor. Peygamber Efendimizin hayatının ve hadislerinin anlatılması için etkinlikler düzenlenen 14-20 Nisan tarihleri arasında sevdiklerinize gönderebileceğiniz Kutlu doğum haftası resimli, kısa mesajları sizler için hazırladık. İşte o özel mesajlar..

KUTLU DOĞUM HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Kutlu Doğum Haftası, her yıl 14-20 Nisan aralığında kutlanmaktadır. Kutlu Doğum Haftası, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı kararı ile 1989 yılından bu yana kutlanmaktadır.

KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDİR?

Kutlu Doğum Haftası, 1989 yılında başlatılan Süleyman Hayri Bolay'ın teklifi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından desteklenen, her yıl farklı bir gündem üzerinden Hz. Muhammed’in anlatılmasını amaçlayan etkinliktir.

Sadece Türkiye’de resmi olarak kutlanan bu mutlu gün Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan tarihinde kutlanır. Yapılan etkinlikler son yıllarda 14-20 Nisan arasında yapılmaktadır.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 1989 yılında hicri takvime göre Mevlid kandilinin ardından düzenlenirdi. 1989 yılından sonra ise miladi takvime göre uyarlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bildiriye göre, Kutlu Doğum Haftası’nda bu sene ana tema "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olacak.

Peygamber efendimizin gerçek doğum günü Hicri takvimdeki Rebiülevvel ayının 12. gününün sabahıdır. 11.gece Mevlid kandili olarak İslam alemi tarafından kutlanmaktadır. Yani her yıl Nisan 14-20 günleri arası kutlanan kutlu doğum haftası, peygamber efendimizin doğduğu gerçek ay değildir, Diyanet işlerinin çıkarttığı bir tür etkinliktir.

KUTLU DOĞUM HAFTASINI NASIL GEÇİRMELİYİZ?

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Rebiül-evvel ayının 12.gecesi yani Mevlid kandilinde dünyaya gelmiştir. Peygamber efendimizin yaşama gözlerini açtığı bu mübârek ayda neler yapmalıyız, bu kutlu haftayı en güzel ne şekilde geçirmeliyiz?

Öncelikle bol bol Salat-ü selam getirebiliriz.

Hadisi şerifleri okuyabiliriz.

Bol bol Kuran-ı Kerim okuyabiliriz.

Geceleri kalkıp teheccüd namazı kılıp, iki salat arasında mutlaka kabul olan duamızı yapabiliriz.

Kuran okuyup önce Peygamberimiz Muhammet Mustafa’ya ve sonra diğer peygamberlere hediye edebiliriz.

KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI NELERDİR ?

Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, kul şahadetinle tanımak ister.

Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamadık yanında, savaşamadık da şehid bile olamadık senin yolunda. Bu aciz ümmetini ne olur sev Ya Rasul Allah..

O’na uyunuz. O’nu örnek alınız ki O, sizde her gün yeniden doğsun. Yüreğinizi verin ki O’na, yarın orada sizinle olsun.

Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 asırdır daim sensizliğe sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz seninle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamdler olsun. Güllerin gülistanı gül efendim.

Teşrifinle müşerref eyle şu garibi, her açan gülde seni gören muzdaribi. Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi, gel sevindir, bak Yakub’a döndü gözlerim.

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Sözlerin en ​​​​​​​güzeliyle övüldün, ben seni nasıl öveyim Allah’ın sevgilisisin, kimim ki seni öylesi seveyim?

Muhtaç değilsin ki kullara Resul, ümmetin sana muhtaçtır, senin ümmetin olmak ya Muhammed, şereftir, başlarda taçtır.

Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır. Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.

Peygamberimiz, bütün insanlığa kucak açarak, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası’nın milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, barış, sevgi, kardeşlik ve huzurlu bir gelecek için fırsat olarak değerlendirilmesini diliyor, tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Örnek hayatı ile kalplere ve akıllara hitap eden Peygamber Efendimiz aynı zamanda tüm insanlığı güzel ahlak, merhamet ve huzurla buluşturmuş; barışı, hoşgörüyü, merhameti, şefkati ve doğruluğu ile tüm insanlığa güzel örnek olmuş büyük insanın kutlu doğum haftasını en içten duygularımla kutlarım.

Barış ve kardeşliğin temsilcisi olan, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimin son elçisi Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya gelişinin kutlandığı bu önemli haftanın güzel geçmesini temenni ederim.

Canlar içinde cânân, ma’den-i ilm u irfân, ceddim ü pîrim sultân, sensin yâ Rasûlallâh. Açan râh-ı tevhîdi, bulan sırr-ı tefrîdi, hüdâyî’nin ümmîdi, sensin yâ Rasûlallâh. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Alemlere rahmet olarak gönderilen, insanları güzel ahlak, doğruluk ve huzurla buluşturan, Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmeleri münasebetiyle idrak edeceğimiz Kutlu Doğum Haftasını en içten duygularımla kutlarım.

İki cihân sultânının, doğduğu ay geldi yine, ilm u meârif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsün şefâat isteyen, bulsun safâ anı seven, ol sâhib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

İnsana dair bütün güzellik ve tüm ahlaki erdemleri bünyesinde toplayan sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin (sav), âlemlere rahmet olarak dünyamızı şereflendirdiği, insanlığı hakikatin ışığı ile aydınlattığı bir kutlu doğuşun yıldönümünü en içten duygularımla kutlarım.

Bizlere düşen, Sevgili Peygamberimizi (sav) kendimizden çok sevmek ve O’nun ahlakıyla ahlaklanmak, O’nun hidayet yolundan gitmek olmalıdır. Bu nedenle; tüm Müslümanlar, Fahr-i Kâinat Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimiz ve onun Ehli Beyt’i etrafında kenetlenmeli, gerek dini gerekse beşeri alanda, farklı dil, ırk, soy, mezhep gibi her türlü kısır çekişmeleri, ayrılıkları, aykırılıkları bir tarafa bırakarak, İslam, peygamber, vatan ve insan sevgisi ortak ekseninde birleşmelidir. Bu düşüncelerle Nurlu doğum haftası kutlu olsun.