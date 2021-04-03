Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt’un ölmeden attığı mesajlar ortaya çıktı
Aydın'ın Didim ilçesinde aracında ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt’un ölmeden önce dostlarına cep telefonu ile mesaj atarak helallik istediği ortaya çıktı.
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana Kaymakamlık görevini yürüten Yılmaz Kurt dün akşam saatlerinde Didim ilçesi Akbük Mahallesi Çamlık Koyu’nda otomobilinde başından bir el ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.
İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Kurt’un ölmeden yaklaşık 2 saat önce Trabzon ve Giresun’un Eynesil ilçesindeki arkadaşlarına mesaj atıp helallik istediği ortaya çıktı.
Kaymakam Kurt’un mesajında “Haklarınızı helal edersiniz inşallah” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Öte yandan mesajı gören dostlarının mesaja bir anlam veremediği, Kurt'un ölüm haberini aldıktan sonra üzüntü yaşadıkları bildirildi.