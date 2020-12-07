Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği müjdeli haber nihayet geldi. 8 Kasım'da başvuruları sona eren KYK burs ve kredileri almaya hak kazanan kişiler açıklandı. KYK burs ve kredi sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecek. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki KYK burs ve krediler ne zaman yatacak 2020? KYK burs ve krediler Eylül, Ekim, Kasım ödenecek mi?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK 2020?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT'lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden e-Devlet şifresi temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK taahhütname onayı son gün ne zaman 2020?

KREDİLER BURSA DÖNÜŞÜR MÜ?

KYK kredi ve burs başvurusunda kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri kredi kapsamından çıkartılıp bursa dönüştürülebiliyor. Öğrenim süresinde kredi almaya hak kazanan öğrenciler KYK tarafından belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına girerse dilekçeyle kredilerini bursa dönüştürebilir.

KYK'DAN ALDIĞIM BURS KESİLİR Mİ?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerden eğitim hayatı boyunca başarılı olma şartı beklenmektedir. Burs alan öğrencilerin genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00'nin altına 100 üzerinden ise 53.33'ün altına düşmemesi gerekmektedir. Öğrenciler bu şartı sağlamayadıklarında bursları krediye dönüşür.

Krediye dönüşen burslar başarı şartının tekrar sağlanması durumunda yeniden bursa çevrilmez. Dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için ise başarı şartı hazırlık eğitimini aksatmadan bir üst sınıfa geçmek olarak belirlenmiştir.

Ayrıca;

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK'DAN ALINAN KREDİ KESİLİR Mİ?

KYK tarafından verilen kredilerde başarı şartı aranmamakta. Ancak;

başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

OKULUM UZARSA BURS VE KREDİ ALMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

KYK tarafından verilen burslar üniversiteler tarafından belirlenen öğrenim sürelerini kapsamakta. Bu nedenle okulun uzaması durumunda öğrencilerin kredi ve burs ödemesi kesilir.

OKULUM ERKEN BİTTİ BURS VE KREDİ ALMAYA DEVAM EDER MİYİM?

Kredi ve burslar eğitim hayatını desteklemek amacıyla sağlanan paradır. Okulunuzu erken bitirmeniz durumunda krediniz ve bursunuz otomatik olarak kesilecektir. Eğer okulu erken bitirirseniz kredi geri ödemesini aldığınız para üzerinden yaparsınız.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU NASIL HESAPLANIR?

KYK tarafından sağlanan kredilere faiz uygulamaktadır. Faiz oranı ise Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) belirlenmektedir. Kredi alan öğrenciden alınacak toplam faiz kredi miktarının üç katını geçmez.

KREDİYİ NASIL ÖDEYEBİLİRİM?

KYK kredi alan öğrencilere mezun olduktan sonra iki yıl süre vermektedir. İki yılın dolmasının ardından öğrenciler aldıkları krediyi taksitler halinde ödeyebilir.

KREDİ BORCU ERTELENEBİLİR Mİ?

Mezun olduktan 2 yıl sonra krediyi ödeyecek maddi durumunuz yoksa başvuruyla ödemeyi bir yıl daha erteleyebilirsiniz. Askerlikle mükellef olan adaylar ödemelerini askerlik süresince erteleyebilir. Bu süre içerisinde kredi ödemelerine faiz uygulanmaz.

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NEDİR?

KYK kredi alan öğrencilerden ödemelerini 2 yılın ardından yapmasını beklemekte. Öğrenciler mezun olduktan sonra ödemek isterlerse faiz üzerinden indirim yapılmaktadır. Ana para üzerinden indirim ise söz konusu değildir. İlk yıl faizlerden yüzde 30 ikinci yıl yüzde 20 erken ödeme indirimi yapılmaktadır.