KYK yurt değiştirme nasıl yapılır? KYK Yurt nakil işlemleri 2020 nasıl yapılır? Yurt değiştirme dilekçe

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) milyonlarca öğrenciyi devlet yurtlarında barındırıyor. Farklı şehirlerde okuyan milyonlarca öğrenci KYK yurtlarında kalıyor. Öğrenciler zaman zaman odanın küçüklüğü, öğrenci sayısının fazlalığı ve ya başka nedenlerden yurtlarını değiştirmek isteyebiliyor. Peki KYK yurt değiştirme nasıl yapılır? KYK Yurt nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte KYK yurt değiştirme dilekçe örneği ...

KYK YURT DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Bu durum büyük şehirlerde üniversite kazanan öğrencilerin en büyük sorunsalı haline gelmiştir. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde okulu Anadolu yakasında iken yurdu Avrupa yakasında çıkabiliyor. Ve bu durum da öğrencileri yurt değiştirmeye yönlendirmektedir. Bunun yanında tam KYK yurtlarında kalan öğrencilerin odalarındaki kişi sayısının fazlalığı olsun, yaşam standartları olsun bunlara ayak uyduramayan öğrencilerde yurt değiştirmek için başvuruda bulunduklarını görmekteyiz. Yurt değiştirme işleminizi şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Şehriniz de bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Geçmek istediğiniz 3 yurdu sayfa üzerinde sıralayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ne kadar önce dilekçenizi erken verirseniz geçişiniz o kadar kolaylaşabilir.

KYK YURDUNU KAZANAN AMA GİTMEK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Bunun için hiçbir işlem yapmanıza gerek yoktur. Yurt kayıt işlemlerinde, kayıt ücretini ödemediğinizde, kaydınız otomatik olarak siliniyor. Ve yurtta barınma hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz.

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KYK YURTLARINDA ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Öncelikli öğrenciler:

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler,

%40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Lise ve dengi öğrencilerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında kalarak tamamlayanlar veya devlet koruması altında olan öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Lisanslı Milli veya Amatör sporcular,

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları,

KYK YURDUNDAN KAYIT SİLDİRME NASIL YAPILIR?

Kayıt Sildirmek için;

Kalmakta olduğunuz yurdunuza imzalı bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçenize istinaden güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretiniz size iade edilecektir. Dilekçenize mutlaka SİZE AİT BİR HESABIN IBAN NUMARASINI yazmanız gerekmektedir. İşlemlerin kısa sürede bitirilmesi açısından IBAN numarasının doğruluğundan emin olunuz.

YURTTA İZİN ALMA HAKKI KAÇ GÜN?

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin izin hakkı; yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller ile hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ve diğer resmi tatiller hariç, bir öğretim döneminde toplam 60 gündür.

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KYK NAKİL TALEBİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

KYK nakil talebi, başvurulan süreçten itibaren 15 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Resmi kurumlarda yapılan çoğu işlemde olduğu gibi KYK nakil talebinin sonuçlanması için işlemlerin tamamlanması için belirli bir süreç gerekmektedir. Aşağıdaki E-Devlet KYK kredi nakil talebi sorgulama sayfası üzerinden başvurunuz ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz.

E-DEVLET KYK KREDİ NAKİL TALEBİ SORGULAMA SAYFASI

E-Devlet üzerinden Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama, Sınav Notu Sorgulama, Öğrenci Belgesi Sorgulama, Doktora Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi ve Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu Yurt Dışı Öğrenci Belgesi gibi konular hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gençlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla her geçen gün kendini yenileyen KYK, burs/kredi alan ve öğretim kurumu değişikliği yapan öğrencilerin burs/kredi nakil taleplerini de artık e-Devlet üzerinden alıyor.

KYK’dan burs/kredi almakta iken yatay/dikey geçiş yaparak ya da yeniden sınava girerek öğretim kurumu değiştiren öğrenciler, durumlarındaki değişikliği artık e-Devlet üzerinden online olarak bildirebilecek.

KYK YURT DEĞİŞTİRME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…/…/2015

…….Yurt Müdürlüğüne

….Yurt Müdürlüğünde barınmaktayım. …….nedenlerinden dolayı …..yurt müdürlüğüne naklimin ivedilikle gerçekleştirilmesini istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

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