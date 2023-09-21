Levent Gültekin, Meral Akşener'in telefonda İmamoğlu ve Yavaş hakkında söylediklerini ifşa etti: ''kendini ne halt zannediyor''?

Gazeteci Levent Gültekin, İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için bir telefon görüşmesinde söylediklerini ifşa etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Levent Gültekin, Meral Akşener'in telefonda İmamoğlu ve Yavaş hakkında söylediklerini ifşa etti: ''kendini ne halt zannediyor''? 1

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından gerilimin tırmandığı Altılı masada sular durulmuyor. Seçimlerin kaybedilmesinde sorumluluğun CHP'de olduğunu dile getiren Akşener, adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sıcak bakmadıklarını, İmamoğlu'nun aday olmasını istediklerini açıklamıştı.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Levent Gültekin, Meral Akşener'in telefonda İmamoğlu ve Yavaş hakkında söylediklerini ifşa etti: ''kendini ne halt zannediyor''?
Levent Gültekin, Meral Akşener'in telefonda İmamoğlu ve Yavaş hakkında söylediklerini ifşa etti: ''kendini ne halt zannediyor''?
New York'taki Türkevi'nde kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti
New York'taki Türkevi'nde kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti
CHP İstanbul'da adaylık krizi çıktı, ortak adayda anlaşılamadı, çok adaylı yarış olacak
CHP İstanbul'da adaylık krizi çıktı, ortak adayda anlaşılamadı, çok adaylı yarış olacak
Sert eleştirilerin ardına sert pazarlık çıktı! İYİ Parti CHP'den İstanbul ve Ankara'dan 7 ilçeyi istedi
Sert eleştirilerin ardına sert pazarlık çıktı! İYİ Parti CHP'den İstanbul ve Ankara'dan 7 ilçeyi istedi
İmamoğlu'ndan ittifak açıklaması: ''İstanbul ittifakının kurulacağına inanıyorum, Sayın Akşener de buna dahildir''
İmamoğlu'ndan ittifak açıklaması: ''İstanbul ittifakının kurulacağına inanıyorum, Sayın Akşener de buna dahildir''
Özgür Özel, din eğitimine orta çağ eğitimi demişti, aday olunca değişti! Klasik CHP siyaseti ''Hepimiz hacı torunuyuz''
Özgür Özel, din eğitimine orta çağ eğitimi demişti, aday olunca değişti! Klasik CHP siyaseti ''Hepimiz hacı torunuyuz''
Son Haberler
İBB'ye ait İSPARK sıfır araçlarla dolu, bu araçlar kime ait? Otopark stokçulara mı kiralandı?
İBB'ye ait İSPARK sıfır araçlarla dolu, bu araçlar kime ait? Otopark stokçulara mı kiralandı?
Youtube'da moda olmuştu! Bursa Şehir Hastanesi'nin yanık servisi çocuklarla doldu!
Youtube'da moda olmuştu! Bursa Şehir Hastanesi'nin yanık servisi çocuklarla doldu!
Sondakika.. Merkez Bankası faizleri yeniden arttırdı! İşte yeni faiz oranları!
Sondakika.. Merkez Bankası faizleri yeniden arttırdı! İşte yeni faiz oranları!
İşyerine öyle bir pankart astı ki... Görenler beddua etmeden geçmiyor!
İşyerine öyle bir pankart astı ki... Görenler beddua etmeden geçmiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi mesajı: 2024'e çok farklı şekilde gireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi mesajı: 2024'e çok farklı şekilde gireceğiz
İYİ Parti nabız yokluyor: AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz!
İYİ Parti nabız yokluyor: AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz!
Fatih Portakal, yine İYİ Parti ve Meral Akşener'i hedef aldı: ''Yanar döner siyasetinize inanmıyorum, çekip gitseydiniz''
Fatih Portakal, yine İYİ Parti ve Meral Akşener'i hedef aldı: ''Yanar döner siyasetinize inanmıyorum, çekip gitseydiniz''
Çok Okunanlar
Meteoroloji son dakika olarak uyarıda bulundu, tarih verdi: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor!
Meteoroloji son dakika olarak uyarıda bulundu, tarih verdi: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor!
Bakan Şimşek'ten konut alacaklara müjdeli haber! Fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözüm planını açıkladı
Bakan Şimşek'ten konut alacaklara müjdeli haber! Fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözüm planını açıkladı
İmamoğlu sonunda bunu da başardı! İstanbullunun ulaşım çilesi avrupa basında gündem oldu
İmamoğlu sonunda bunu da başardı! İstanbullunun ulaşım çilesi avrupa basında gündem oldu
Meksika'daki uzaylı fosiller dünyanın gündemine oturmuştu! Fosillerle ilgili gerçekler ortaya çıktı,
Meksika'daki uzaylı fosiller dünyanın gündemine oturmuştu! Fosillerle ilgili gerçekler ortaya çıktı,
Millet ittifakından itiraflar art arda geliyor! İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu kendi çıkarı için oluşturdu
Millet ittifakından itiraflar art arda geliyor! İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu kendi çıkarı için oluşturdu
Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Kongresi'nde çıkan kavgayı suyunu yudumlayarak ve gülerek izledi
Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Kongresi'nde çıkan kavgayı suyunu yudumlayarak ve gülerek izledi
Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'
Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'
Yorumlananlar
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi