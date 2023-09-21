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Levent Gültekin, Meral Akşener'in telefonda İmamoğlu ve Yavaş hakkında söylediklerini ifşa etti: ''kendini ne halt zannediyor''?
Gazeteci Levent Gültekin, İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için bir telefon görüşmesinde söylediklerini ifşa etti.
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