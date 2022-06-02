LGS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar LGS'de toplu ulaşım kaça kadar ücretsiz? Otobüs, İETT, Metro, Vapur hatları ücretsiz saat aralıkları hangileri? İstanbul'da LGS sınavında öğrenci, veli ve sınav görevlilerine ulaşım ücretsiz olacak. Müjdeli haberi duyanlar ücretsiz ulaşım hakkında tüm detayları öğrenmek için araştırmalarına hız kattı. Haberimizden, pazar günü için geçerli olacak ücretsiz ulaşım hakkındaki soru işaretlerinizi giderebilirsiniz.

LGS GÜNÜ TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da LGS sınavında öğrenci, veli ve sınav görevlilerine ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir hatlarından yapılan açıklamada LGS sınav giriş belgelerini gösteren öğrenci, veli ve sınav görevlilerine ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

5 Haziran Pazar günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

5 HAZİRAN 2022 PAZAR LGS'DE ULAŞIM KAÇA KADAR ÜCRETSİZ? İETT, METRO, VAPUR HATLARI ÜCRETSİZ SAAT ARALIKLARI HANGİLERİ?

Sınav yerlerine ulaşım yapacak kişiler, sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanacaklar.