LGS sonuçları kaç günde açıklanır 2021? 2021 LGS sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS'ye bu yıl 1 milyon 243 bin 801 aday katıldı. Diledikleri liseye yerleşebilmek için sınavda ter döken öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından aldıkları puana göre okul tercihi yapacak. Peki LGS sonuçları kaç günde açıklanır 2021? işte MEB'in 2021 LGS sınav takvimi ...

LGS SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR 2021?

Liseye Geçiş Sınavı'nın sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Puanlarını öğrenen adayları hemen ardından tercih heyecanı saracak. Öğrenciler tercihlerinden birine yerleştirilecek ve lise eğitimlerini seçtikleri okullardan birinde toplam 4 yıl alacak.

MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercih tarihleri sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

E-OKUL LİSE TERCİH YAPMA EKRANI

NASIL LGS TERCİHİ YAPILACAK?

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotuna giriş yapın.

Ardından yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.

Sonra Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberine girin.

Karşınıza çıkan okul türlerinden dilediğinizi işaretleyin.

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